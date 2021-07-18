Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2
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Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2

Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezonunun ilk kamp dönemini Erzurum'da sürdüren FT Antalyaspor, hazırlık maçında BB Erzurumspor ile karşılaştı.

Yeni sezonunun ilk kamp dönemini Erzurum'da sürdüren FT Antalyaspor, hazırlık maçında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Müsabakadan Akdeniz ekibi 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maça Antalyaspor; Diogo Sousa, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin, Fredy, Ufuk Akyol, Erkan Eybil, Milosevic ve Amilton 11'i ile başladı.

BB Erzurumspor ise; Göktuğ Bakırbaş, Cengizhan Bayrak, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Muhammed Furkan Özkan, Gökhan Kardeş, Sefa Akgün, Serhat Duman, Özgür Sert ve Oltan Karakullukçu 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Naldo kafa vuruşuyla Akdeniz ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda BB Erzurumspor atakları ön plana çıktı. Antalyaspor 75. dakikada Mukairu ile penaltı atışından yararlanamazken, BB Erzurumspor 82. dakikada Ndiaye'nin kafa vuruşuyla bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. Maçın 90. dakikasında Antalyaspor, Gökdeniz Bayraktar'ın attığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı. - ERZURUM

Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2
Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BB Erzurumspor Antalyaspor maçının hakemleri stada gelmedi
BB Erzurumspor Antalyaspor maçının hakemleri stada gelmedi
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Hazırlık Maçı: BB Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 2 - Haberler Spor
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