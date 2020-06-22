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Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek

Merkez Bankası, haziran enflasyonunu yüzde 0,50 olarak tahmin etti. Eğer bu beklenti gerçekleşirse emekliler temmuzda yüzde 5,09 zam alacak. Böylece en düşük maaş 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye, esnafta ise 1.874 TL'ye çıkacak.

22.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:43

Milyonlarca emeklinin temmuz zammı için son bir adım kaldı. Önümüzdeki ay zamlı emekli maaşlarını hesaplarında görecek vatandaşlar zam oranının kaç olacağını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. Bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE YÜZDE 4,57 ZAM

Ocak- Mayıs enflasyonu yüzde 4,57 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 4,57 oldu. Haziran enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.

TEMMUZ'DA YENİ MAAŞLAR

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketine göre, haziran enflasyonu yüzde 0,50 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon, yani emeklilerin zam oranı yüzde 5,09'a ulaşacak. Buna göre; ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı 1.784 liradan 1.874 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2.111 liradan 2.219 liraya ulaşacak. En yüksek aylık da ek ödeme dahil 6.270 liradan 6.590 liraya çıkacak.

KESİN ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK

Emekliler, kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek, artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını da ay içerisinde tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde alacak.

Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek

Ekonomi Manşet

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