Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı Korona tedbirleri kapsamında öne çekilen haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, T.C. kimlik numarasına göre bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı.

Normalde 5 Temmuz'da yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öne çekildi. Haziran ayına ilişkin ödemeler, bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı. T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, hak sahiplerinin T.C. kimlik numaralarına göre banka hesaplarına yatırılacak. T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak. IBAN BİLDİRMEYEN PTT ÜZERİNDEN ALACAK IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler, 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.