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Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı

Korona tedbirleri kapsamında öne çekilen haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, T.C. kimlik numarasına göre bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı.

29.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:56

Normalde 5 Temmuz'da yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öne çekildi. Haziran ayına ilişkin ödemeler, bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, hak sahiplerinin T.C. kimlik numaralarına göre banka hesaplarına yatırılacak. T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

IBAN BİLDİRMEYEN PTT ÜZERİNDEN ALACAK

IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilecek. Ödemeler, 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.

Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı

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