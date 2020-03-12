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Çin Halk Cumhuriyeti, Şenol Şankaya, Türkiye, Uludağ, Ekonomi

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe Türkiye'nin yıldızı parlıyor

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkan Yardımcısı Şenol Şankaya, "Amerikan firmaları alternatif pazarlar aramaya başladı.

12.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:18
Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe Türkiye'nin yıldızı parlıyor

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkan Yardımcısı Şenol Şankaya, "Amerikan firmaları alternatif pazarlar aramaya başladı. Bu arayışlarda Türkiye tam merkezde oturuyordu. Sektör bunun çok güzel ve tatlı bir rüzgarını hissetti. 2020 yılına da o moralle iyi girdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

Yeşim Tekstil Üst Yöneticisi (CEO) de olan Şankaya, AA muhabirine, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün bu yıla iyi bir başlangıç yaptığını söyledi.

Geçen yıl Çin ile aralarındaki gerginlik nedeniyle ABD markalarının bu ülkeden uzaklaştığını belirten Şankaya, şöyle devam etti:

"Amerikan firmaları alternatif pazarlar aramaya başladı. Bu arayışlarda Türkiye tam merkezde oturuyordu. Sektör bunun çok güzel ve tatlı bir rüzgarını hissetti. 2020 yılına da o moralle iyi girdiğimizi söyleyebilirim. Çünkü sektörümüzün ilk aylardaki ihracatı, Türkiye genelinde yüzde 6 civarında bir artış gösterdi. Zaten en güzel göstergesi de bu artış. Onun için hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe şu anda hakikaten bütün ülkelerin buraya doğru döndüğünü gösteren ciddi bulgular var. Bunu inşallah iyi değerlendiririz."

Şankaya, 2002-2008 yıllarında sektörün ciddi bir kapasite kaybına uğradığını ve bunu telafi etmeye çalıştığını anlattı.

ABD'den gelen yoğun talebi karşılamayı hedeflediklerini aktaran Şankaya, "Amerika ile 100 milyar dolar ticaret yapma hedefimiz var. O paralelde en güçlü sektörlerden biri de hazır giyim ve konfeksiyon sektörü. Bu doğrultuda güzel talep geliyor ve yatırımlar oluyor." ifadelerini kullandı.

"İleriye dönük daha da fazla siparişin geleceğini tahmin ediyorum"

Kısa vadede ve kısa terminli siparişlerde artışlar olduğuna değinen Şankaya, şunları kaydetti:

"Bunun yanında sektörün aksesuar merkezi diye düşündüğümüz Çin'de koronavirüs (Kovid-19) vakasının olmasıyla ürün temininde ciddi eksikliklerle karşı karşıya kaldık. Siparişlerimiz var fakat aksesuarlarını Çin'den aldığımız için bununla ilgili sıkıntılar yaşadık. Fakat çok hızlı bir aksiyonla bunların yerli, Türkiye'de alternatiflerini geliştirdik ve müşterilerimizin de çoğu bu geliştirdiğimiz alternatif aksesuarları onayladı. O bizim işimize çok yaradı. Hatta onaylamalarıyla birlikte bu aksesuarları diğer ülkelerdeki tedarikçilerine de bir nevi talep ettiler. Bu vesileyle krizin sektörümüze ve yan sanayiye olumlu yansımalarını görmüş olduk. Sektör, 2020'ye iyi girdi diyebiliriz. Umarım son olarak ülkemizde de gündeme gelen koronavirüs vakası artış göstermez ve kontrol altında kalır. Hali hazırda devletin üst yönetimince yapılan açıklamalar da bu yönde. Ülkemizin çok büyümeden bu sorunun üstesinden geleceğine inanıyorum."

Şankaya, çok uluslu ve dev markaların alternatif pazarlar aradığını dile getirdi.

Siparişlerin Çin'den Türkiye'ye kaydığına dikkati çeken Şankaya, "İleriye dönük daha da fazla siparişin geleceğini tahmin ediyorum. Her marka yavaş yavaş strateji değiştiriyor. Bunu hissediyor ve görüyoruz. Türkiye'nin önündeki fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Bizler bu paydan çok fazla alabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Şenol Şankaya, Türkiye için, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe sevilen, güvenilen ve kalitesinden emin olunan bir ülke nitelemesinde bulundu.

Türkiye'nin, Avrupa pazarına yakınlığına işaret eden Şankaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin, sektöre karşı yatırımı teşvik edici gerek ham madde ayağında gerekse konfeksiyon ayağında, herkesin tekrar yatırıma bir başlangıç yapması lazım. Yatırım atağının yeniden başlaması lazım. Böyle bir talep gelecek, o talebi içeride tutabilirsek bunu devam ettirebiliriz. Çünkü markalar kolay kolay tedarikçilerini değiştirmek istemez. Markalar, mal alımında ciddi sıkıntılar yaşadı. Bizim gelen her talebe hızlı cevap vermemiz gerekiyor ki o pastayı bu tarafa çekelim ve talebi burada tutmaya bakalım. Bunu lehimize çevirmek için ne yapabileceğimize odaklanalım."

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Kaynak: AA

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