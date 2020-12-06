Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
06.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:32
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık