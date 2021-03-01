Bakanlık kaygısını dile getirdi, üç kurum kripto paralarla ilgili harekete geçti

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Kripto paralarla ilgili kaygılı olduklarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto paralara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kripto paralarla ilgili kaygılı olduklarını belirten Bakanlık, üç kurumun söz konusu duruma karşı çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir."

BİTCOİN 58 BİN DOLARA KADAR YÜKSELDİ



Bazı büyük şirketlerin kripto para birimlerini destekleyici adımları ve yatırımlarıyla Bitcoin'in fiyatı 58 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

BU HAFTA 47 BİN DOLARA GERİLEDİ

Geçen hafta hızlı bir yükseliş gösteren Bitcoin, yeni haftada ise düşüş kaydetti. Bitcoin'in fiyatı, pazartesi 50 bin doların altına kadar indi. Şu an itibariyle Bitcoin 47 bin 300 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

"KORKARIM ÇOĞU ZAMAN YASA DIŞI FİNANSMAN İÇİN KULLANILIYOR"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para birimlerinden Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını belirterek, söz konusu kripto para birimini "verimsiz" ve "spekülatif" olarak nitelendirdi.

Yellen "Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.