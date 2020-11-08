Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı

08.11.2020 22:14 | Son Güncelleme: 08.11.2020 22:30

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yapılan istifa paylaşımının ardından bakanlık için adı geçen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, söz konusu iddiaları yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa paylaşımının ardından, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin bakanlık görevine getirileceği iddia edilmişti. Adnan Bali, Linkedin hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaları yalanladı.

"BU TÜR SÖYLENTİLERE İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

Bali, paylaşımında "Hazine ve Maliye Bakanı olduğuma dair sosyal medya üzerinden yayılan söylentiler gerçek dışıdır. Bu tür söylentilere itibar edilmemelidir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı

NE OLMUŞTU?

Bakan Albayrak'ın instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapılmıştı. Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Adnan Bali, iddiaları yalanladı
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