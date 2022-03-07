Hazine ve Maliye Bakanı: "Hiçbir şey yapılmasa bile Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Hiç bir şey yapılmasa bile Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var."Nureddin Nebati: "Etiketler üzerinden operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Hiç bir şey yapılmasa bile Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var."
Nureddin Nebati: "Etiketler üzerinden operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel