Hazine ve Maliye Bakanı: "Hiçbir şey yapılmasa bile Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Hiç bir şey yapılmasa bile Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var."

Nureddin Nebati: "Etiketler üzerinden operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel