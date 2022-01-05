Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, öngörülebilir, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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