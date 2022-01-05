Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, öngörülebilir, Türkiye'nin... - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, öngörülebilir, Türkiye'nin...

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, öngörülebilir, Türkiye'nin...
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, öngörülebilir, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, yeni ekonomik modelin uygulanabilir olduğu, öngörülebilir, Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik.'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Dün itibarıyla kur korumalı Türk lirası mevduat hesabında 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik."

 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 'Kur artık tartışılır olmaktan çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Kur artık tartışılır olmaktan çıktı.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri

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