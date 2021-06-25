Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz.