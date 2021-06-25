Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve...
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 'Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve...
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 'Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız.'
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler yapacağız."
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 'Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor.'
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor."
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve... - Haberler Ekonomi
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