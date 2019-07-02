Hazine tahvil ihracı için üç uluslararası bankayı yetkilendirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihracı için BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'yi yetkilendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihracı için BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'yi yetkilendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'ye yetki vermiştir" denildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi
G-20 Zirvesi'ndeki olumlu gelişmeler sonrası düğünlerde ortalama takı maliyeti 28 bin TL'ye geriledi
Son Dakika Haberleri