Hazine tahvil ihracı için üç uluslararası bankayı yetkilendirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihracı için BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'yi yetkilendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'ye yetki vermiştir" denildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul