Hazard, Kubo ve Rodrygo'nın FC Bayern'e göre en iyi gol ve becerileri

Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Rodrygo ve Kubo, takımın ilk sezonundaki ilk kampanyasında ilk kez yer alan kulübünün Houston NRG Stadyumu'ndaki Bayern Münih'e karşı kulübüne girişti. Belçikalı bir başlangıç yaptı ve ilk 45 dakikayı tamamladı; oysa yarı zaman aralığında Jovic, Karim Benzema ve Mendy Marcelo adına oyuna girdi. tekme vuruşu. Bu sırada Kubo, Toni Kroos yerine oyuna girdi. Akademi oyuncuları için yaylar. Genç takım oyuncuları Adrián de la Fuente ve Javi Hernández için de başlangıçlar yapıldı. Castilla ikilisi Raphaël Varane ve Dani Carvajal yerine tanıtıldı ve tüm ikinci dönemi tamamladı.