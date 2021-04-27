Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait şirkette 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasına 6 tutuklama
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Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait şirkette 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasına 6 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MASLAK'ta iş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'na ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı.

MASLAK'ta  iş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'na ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı.

İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'na ait GKFX Financial Services Limited Şirketi'nin Maslak'ta bulunan ofisinde üst düzey yönetici olarak görev yapan şüphelilerin, şirket müşterilerinin paralarını zimmetine geçirdikleri iddia edildi. İhbar üzerine harekete geçen ve araştırma yapan polis ekipleri, M.K.Y., B.K., C.Ö., V.S., S.E., ve R.E. gözaltına aldı.Şüphelilerin, şirket müşterilerinin nakit paraları ve teminat hesaplarının bir kısmını şirket hesaplarına girmediği, aynı şekilde muhasebe işlerini yapmadığı ve kasadan nakit olarak zimmetlerine geçirdikleri tespit edildi. Şüpheliler V.S. ve C.Ö.'nün müşteki şirketlere bilişim ve teknik destek verirken diğer şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlendi.  V.S., ve C.Ö.'nün, şirketlerin bilişim sistemlerine ve muhasebe sistemlerine müdahale ederek zimmetlerine yüklü miktarda para geçirdikleri tespit edildi. İkili şüphelinin muhasebe ve bilişim sistemlerine yaptıkları müdahale ve bulundukları pozisyon ile kendilerine olan güven nedeniyle uzun süre bu durumun anlaşılamadığı öğrenildi. Zararın 29 milyon dolar civarında olduğu kaydedilirken gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait şirkette 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasına 6 tutuklama
Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait şirkette 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasına 6 tutuklama
Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait şirkette 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasına 6 tutuklama
Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait şirkette 29 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasına 6 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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