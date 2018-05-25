Hayvancılığa Dev Yatırım

Mustafakemalpaşa'yı Güney Marmara'nın en hareketli hayvan ticaret noktalarından biri haline getirecek olan Yalıntaş Yeni Hayvan Pazarı'nın yapımında sona yaklaşıldı.

Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından kırsal kesimin desteklenmesi ve hayvan ticareti potansiyelinin arttırılması amacıyla 3,5 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirilen yeni hayvan pazarı tamamlanma noktasına geldi. Çevre düzenlemesi yapılan modern tesiste incelemelerde bulunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, yeni pazarın hayvan ticareti konusunda Mustafakemalpaşa'nın yanı sıra bölgeye de hizmet verebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Mustafakemalpaşa'nın Güney Marmara'nın en hareketli hayvan pazarına sahip olduğunu belirten Başkan Sadi Kurtulan, Susurluk, Karacabey, Simav, Dursunbey, Kepsut, Orhaneli gibi yerlerden gelen yetiştiricilerde düşünülerek planlanan yatırım bölgesini gelecekte bir hayvan borsasına dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Mevcut hayvan pazarının hem görüntüsü hem de işlevselliği bakımından artık ihtiyaca cevap vermediğini kaydeden Başkan Kurtulan,"Mustafakemalpaşa'nın en önemli gelir kaynakları tarım ve hayvancılık. Yem bitkileri, et ve süt ürünleri gibi üretim sahalarındaki avantajlarımızı kullanmak, bereketli topraklarda yetişen bu hayvan varlığını değerlendirmek için yola çıktık. Bu durumu üreticiye dönük bir şekilde planladık. Üretim ve istihdama dönük et entegre tesisi yatırımlarının artmasıyla birlikte bu projeye hız verdik. Mustafakemalpaşa artık uzun yıllar ihtiyacı karşılayacak fiziki şartlarda ve büyüklükte modern bir işletmeye kavuşuyor. Yeni hayvan pazarı, 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 30 bin metrekare alan üzerinde hızla yükseliyor. Yeni hayvan pazarımız 750 büyükbaş ve bin 500 küçükbaş kapasiteli olacak. Büyükbaş için 80 adet padok, küçükbaş içinse 96 adet padok yer alacak. Ayrıca saman ve yonca satış birimleriyle de çiftçi ve tüccarların ihtiyacı karşılanacak. Hayvan satışları artık daha sıhhi bir ortamda yapılacak. Bu tesisle birlikte Yalıntaş hem ekonomik bir hareketlilik kazanacak hem de alıcı ve satıcının daha da yakınlaşması ticareti olumlu yönde etkileyecek. Kalitenin en iyi şartlarla değerlendirileceği bu işletmenin çiftçimize hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak Yalıntaş Yeni Hayvan Pazarı'nın ulaşım konusunda da avantajlara sahip olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, bölgede yol ve çevre çalışması yapılarak otopark alanları oluşturulacağını ayrıca yerel ürünlerin satışının yapılacağı büfeler yerleştirileceğini sözlerine ekledi. - BURSA