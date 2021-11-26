Hayvan üreticilerine eğitim desteği

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığın geliştirilmesi, verimin artırılması ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla besicilere hayvan bakımı ve beslenmesi konusunda eğitim desteğinde bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayvancılığın geliştirilmesi, verimin artırılması ve yetiştiricilik konusunda hayvan üreticilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla ilk kez hayvan bakımı ve beslenmesi konusunda eğitim desteği vermeye başladı. Eğitimlere Ayaş Sinanlı Mahallesi ve Gölbaşı Topaklı Mahallesi ile başlanırken, toplam 37 hayvan yetiştiricisi eğitimlere katılarak deneyimlerini eğitmen veteriner hekimle paylaştı. Hayvan besleme eğitimi her hafta farklı bir mahallede düzenli olarak verilmeye devam edecek.

Daha kaliteli üretim ve sağlıklı hayvan neslinin devamını sağlamayı amaçladıklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Nurgül Söğüt, "Ankara'nın her mahallesindeki hayvan yetiştiricilerine ulaşarak değişen ekonomik şartlar ve hayvan besleme bakımı konusunda üreticilerimizi bilinçlendirerek bu eğitimleri devam ettireceğiz. Üreticiler hayvan yetiştirme konusunda gayet iyiler ama eksiklerini verdiğimiz eğitimle gidermiş oluyorlar. Biz de kendilerinden deneyimlerine dair birçok bilgi edinmiş oluyoruz" dedi.

Başkentli üreticilerin ekonomilerini de etkileyecek eğitimlere ilgi gösterdiğini ifade eden Veteriner Hekim Dr. Serdar Sızmaz da şöyle konuştu:

"Gölbaşı Topaklı Mahallesi'nde hayvancılığa devam eden işletme sahipleriyle hayvan besleme konusunda bilgi alışverişi yaptık. Belediyeler balığı veren değil balığı tutmayı öğreten tarafta olmalı. Üreticiler bu eğitimden yanlış yaptıkları konuyu öğrenebiliyorlarsa bu eğitim karşılığını buluyor demektir. Eğitimlerimiz çeşitli ilçelerde devam edecek. İşletmelerin yaklaşık yüzde 70 gideri hayvan beslemeden oluşuyor. Bu nedenle beslemeye değinmek istiyoruz ki bu maliyetleri aşağıya çekebilelim ve daha karlı hayvancılık yapma şansı bulabilelim."

Hayvan yetiştiricileri eğitimden memnun

Vatandaşlar ise eğitimden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Ayaş Sinanlı Mahallesi Muhtarı Orhan Özdoğan, "Hayvan nasıl beslenir, nasıl yüksek verim alınır konuları hakkında bilgi veriliyor. Köy halkı eğitimlere ilgi gösteriyor. Bilmedikleri konularda sorularına yanıt alma imkanı buldular, mahallelim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Fatih Özdoğan adlı vatandaş ise, "40 yıldır kendi işletmeme ait yerde hayvan bakıyorum. Bu eğitimin faydası oluyor. Hayvanların nasıl besleneceğiyle ilgili detaylı bilgi verdiler, bizim için aydınlatıcı oldu. Büyükşehirin tüm desteklerinden yararlanıyorum ve bu eğitimler sayesinde de kırsal kalkınma canlanmaya başladı" diye konuştu.

Hasan Koç da, "Silajın nasıl yedirileceğini, kaba yemde hayvanların nasıl verimli hale gelip gelmeyeceğini öğrendik. Kaba yemde ne kadar faydalıyız ve üretim biçimimizin nasıl olacağını veteriner hekim daha net bir şekilde anlattı. Bilgilerimizi güncelledik, aklımdaki sorulara cevap buldum. Eğitim oldukça verimli geçti. Devamını diliyorum" dedi. - ANKARA