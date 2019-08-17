Hayatını kaybeden ekonomist Yaşar Erdinç kimdir?

17.08.2019 17:09

Finansçı Yaşar Erdinç, uzun süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi görüyordu ve 54 yaşında yaşamını yitirdi. Yazar, ekonomist Yaşar Erdinç hayatı, biyografisi haberimizde…

YAŞAR ERDİNÇ KİMDİR?

Ünlü finansçı, 1965 yılında dünyaya geldi. Lisans öğrenimini A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, lisansüstü eğitimini Birmingham Üniversitesi'nde, doktora öğrenimini ise Leeds Üniversitesi'nde tamamladı.

FİNANS BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI YAPTI

1998-2000 yılları arasında Oyak Portföy ve İş Yatırım Araştırma Müdürü görevlerini yerine getiren Erdinç, Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F. Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanlığı yaptı. Haftalık ekonomi-finans dergilerinde yazı yazdı. Birçok kitap ve makaleye imza atan ekonomist, çeşitli görsel ve yazılı medya kuruluşlarında ekonomik gündemi de yorumladı.

Yaşar Erdinç'in "Teknik Analiz El Kitabı", "Borsada Analiz", "Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor" ve "Para Harekâtı" adlı kitapları bulunuyor.