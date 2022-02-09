Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para aklın sınırlarını zorluyor

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşarak bir ilki gerçekleştirmesinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarından kazandığı parayla da rakipsiz konumda.

PAYLAŞIM BAŞINA 2.3 MİLYON DOLAR

Ajansspor'un haberine göre, 400 milyon takipçiye ulaşan ilk Instagram hesabı olan Ronaldo paylaşımlardan yüklü miktarlar kazanıyor. Ronaldo en son 2021'in eylül ayında 237 milyon takipçisi varken ve gönderi başı 1,4 milyon dolar gibi bir ücret kazanıyordu. 400 milyon takipçisiyle ünlü futbolcu Instagram'dan kazandığı parayı 2,3 milyon dolara kadar yükseltti.

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