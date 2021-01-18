Havai fişek patlaması sonucu yaralanan G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak
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Havai fişek patlaması sonucu yaralanan G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak

18.01.2021 21:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:01

Yılbaşı gecesi havai fişekin patlaması sonucu gözünden yaralanan ve 18 gündür tedavi gören Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin mayıs ayına kadar hastanede tedavisine devam edileceği öğrenildi.

Havai fişek patlaması sonucu yaralanan Omar Elabdellaoui'den Galatasaray'a kötü haber geldi.

Patlama sonucu görme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve 18 gündür tedavi gören Norveçli futbolcunun mayıs ayına kadar hastanede kalacağı bildirildi.

ÇOCUKLARINI EĞLENDİRMEK İSTERKEN YARALANDI

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.

Havai fişek patlaması sonucu yaralanan G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak
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