Hava Şartları Anzer Balı'nı Vurdu

Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın üretildiği Anzer Yaylası'nda havaların soğuk olmasından ötürü rekoltenin bu yıl düşük olduğu belirtildi. Anzer Balı'nın kilogram fiyatı ise 940 TL olarak belirlendi.

Anzer Balı'nın yetiştiği yer olan Anzer Yaylası'nda bu yıl hava şartları kötü gidince arılar istenilen sıcaklığı yakalayamadı. Soğuk ve serin hava nedeniyle Anzer Balı'nda bu yıl rekolte düştü. Geçtiğimiz yıla nazaran bu sezon rekoltenin düşük olmasından dolayı arıcıların yaptıkları masrafı bile çıkartamadığını dile getiren Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Deniz "Bu yıl geçtiğimiz yıla nazaran verim düşüktü. Bu yıl gelen arıcılarımız kendi masraflarını bile çıkaramadı. Geçtiğimiz yıl üretimimiz çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Anzer Balı'nın Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden gelen tahlil sonuçlarına göre satışa sunulduğunu, üreticilerinde bu tahlil sonucuna göre kooperatif tarafından etiketlenen balları tüketmesi gerektiğini dile getiren Deniz, üzerinde Anzer yazan her bala itimat edilmemesini istedi. Deniz "Biz ballarımızı burada çıkarttıktan sonra kooperatife getiririz, kooperatifte de üyelerin getirdiği ballardan 250 gram numune bal alınarak Ankara'da Hacettepe Üniversitesine gönderilir. Yapılan tahliller neticesinde bize balın Anzer'in florasına uygun olup olmadığı raporu gelir. Eğer rapora göre bal uygunsa ambalajlanır etiketlenir ve satışa sunulur. Anzer balı alırken markasına, kooperatif balı olup olmadığına dikkat edilmeli. Anzer balı pahalı bir bal olduğu için bazı art niyetli kişiler kendi markasının önüne Anzer'in ismini ekleyip Anzer balı gibi satıyor. Bu tip insanlara müşterilerimizin itimat etmemesini rica ediyorum. Bal almak isteyenler kooperatiften alsın" dedi.

Anzer Poleni'nin 5 gramı bir kilogram Anzer Balı'na eşit

Geçtiğimiz yıla göre bal fiyatında 40 liralık bir artış olduğunu dile getiren İbrahim Deniz bu kararın kooperatif üyeleri tarafından belirlendiğini ifade etti. Deniz aynı zamanda 5 gramı 1 kilogram Anzer Balı'ndan daha faydalı olduğunu söylediği Anzer Poleni'nin de kilogram fiyatı bin 200 TL'den satışa sunulduğunu dile getirdi. Başkan Deniz "Geçtiğimiz yıl balın kilogramını 900 TL'ye sattık. Bu yılda kooperatif üyelerince bal fiyatını 940 olarak belirledik. Bayramdan hemen sonra ballarımız tahlile gidecek, gelen raporlardan sonra balımızın kilogram fiyatı 940 TL'dir. Polenimizin kilogram fiyatı ise bin 200 TL'dir. Polen baldan daha pahalı. Tüketicilerimiz polenin faydalarını bilmiyor. 5 gram polen 1 kilogram Anzer balından daha faydalıdır" ifadelerini kullandı. - RİZE