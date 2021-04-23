Hatayspor'un golcüleri birbirleri ile yarışıyor
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Hatayspor'un golcüleri birbirleri ile yarışıyor

Hatayspor'un golcüleri birbirleri ile yarışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de bu sezonun flaş takımlarından olan Hatayspor'un golcü futbolcuları, gol krallığında birbirleri ile yarışıyor.

Süper Lig'de bu sezonun flaş takımlarından olan Hatayspor'un golcü futbolcuları, gol krallığında birbirleri ile yarışıyor. Boupendza ve Mame Diouf ligde gol krallığı yarışında birinci ve ikinci sırada yer alıyor.

Hatayspor'da son haftaların suskun golcüsü Boupendza, Trabzonspor ve Antalyaspor maçında attığı gollerle krallık yarışında yerini korumaya devam ediyor. Trabzonspor maçında 1 gol, Antalyaspor maçında ise 2 gol birden atan Boupendza 21 gol ile zirvede oturmaya devam ediyor.

Hatayspor'un tecrübeli golcüsü Mame Diouf ise Galatasaray, Göztepe ve Antalyaspor maçlarında attığı gollerle bir anda çıkışa geçerek 16 gole ulaştı ve sıralamada ikinci basamağa yükseldi.

Beşiktaş'ın golcüleri Cyle Larin ve Vincent Aboubakar 15'er gol ile üçüncü ve dördüncü sırayı paylaşırken, Sivasspor maçında sakatlanmaları ve kalan bazı maçlarda oynayamayacak olmaları nedeni ile Hatayspor'un golcü oyuncuları Boupendza ve Mame Diouf gol krallığı yarışında avantaj yakaladı. - HATAY

Hatayspor'un golcüleri birbirleri ile yarışıyor
Hatayspor'un golcüleri birbirleri ile yarışıyor
Hatayspor'un golcüleri birbirleri ile yarışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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