Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak da katıldı." ifadeleri kullanıldı. KARAGÜMRÜK'TE GÖREV YAPMIŞTI Ömer Erdoğan son olarak, play-off finalinde Adana Demirspor'u yenerek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'te görev yapmıştı. Bordo-beyazlılar, TFF 1. Lig'de sezonun tamamlanması sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırmıştı. Kaynak: AA