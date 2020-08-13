Hatayspor, Süleyman Seba'yı andı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
13.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:46
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 6. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 6. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Kaynak: AA