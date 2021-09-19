Hatayspor seriye bağladı! Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek bir ilke imza attılar - Haberler Spor
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Hatayspor seriye bağladı! Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek bir ilke imza attılar

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Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor, sahasında Kayserispor'u 2-1 yendi ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Hatay, Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan ev sahibi ekip, tarihinde bir ilke imza attı.

4. SIRAYA YERLEŞTİLER

Kayserispor, 4. dakikada Bernard Mensah'ın attığı golle öne geçerken, Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Diouf ile 71. dakikada El Kaabi kaydetti. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Hatayspor, puanını 10 yaparak 4. sıraya kadar yükseldi. Öte yandan Hatayspor, Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste 3 maç sahadan galibiyetle ayrılmış da oldu.

Hatayspor seriye bağladı! Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek bir ilke imza attılar
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Haber: Hatayspor seriye bağladı! Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek bir ilke imza attılar - Haberler Spor
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