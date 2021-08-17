Hatayspor, savunma oyuncusu Simon Falette'yi transfer etti
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Hatayspor, savunma oyuncusu Simon Falette'yi transfer etti

Hatayspor, savunma oyuncusu Simon Falette'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Falette'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Falette'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen Gineli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yeni Hatay Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine kulüp başkanvekilleri Mustafa Özat ve Aydın Toksöz'ün de katıldığı bildirilen açıklamada, "Evine hoş geldin Simon Falette." denildi.

Hatayspor, savunma oyuncusu Simon Falette'yi transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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