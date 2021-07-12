Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: Boupendza için Fenerbahçe'yle sözlü bir diyaloğumuz oldu
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Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: Boupendza için Fenerbahçe'yle sözlü bir diyaloğumuz oldu

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Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza transfer döneminin gözde ismi konumunda. Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Gabonlu futbolcu için Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüple sözlü bir diyalog olduğunun belirten Savaş, "Fenerbahçe'den resmi teklif gelmedi. Fakat geçtiğimiz aylarda Erol Bilecik aracılığıyla Fenerbahçe ile sözlü bir diyaloğumuz oldu." ifadelerini kullandı.

Hatayspor formasıyla geçen sezona damga vuran Aaron Boupendza'ya etklif yağıyor. Yurt içi ve yurt dışından teklif alan Gabonlu futbolcu için Fenerbahçe'de devrede. Yıldız golcünün transfer sürecine yönelik Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuk olan Lütfü Savaş'ın açıklamalarından satır başları:

"RESMİ TEKLİF GELMEDİ"

"Aaron Boupendza geçtiğimiz sezon önemli bir performans sergiledi ve birçok takımın transfer listesine girdi. Boupendza için İngiltere ve Katar'dan transfer teklifleri geldi. Boupendza, Avrupa ve Türkiye'de futbol oynamak istediği için Katar'dan gelen teklifi kabul etmedi. Fenerbahçe 'den resmi teklif gelmedi. Fakat geçtiğimiz aylarda Erol Bey(Bilecik) aracılığıyla Fenerbahçe ile sözlü bir diyaloğumuz oldu. Resmi bir teklif yok, olsa mutlaka arkadaşlarımız benimle paylaşırdı.

"ALTERNATİFLERİMİZ HAZIR"

Mame Diouf, Hatayspor'da kalacak. Diouf takım kaptanımız olacak. Yeni yabancı kuralını düşünerek yerli genç futbolcular transfer ettik. Kenar pozisyonu için bir transferimiz var. Birkaç gün içinde açıklayacağız. Forvet içinde Boupendza'nın transferine bağlı görüştüğümüz iki isim var, alternatiflerimiz hazır. Boupendza kalmak isterse başımızın üstünde yeri var, biz Boupendza'nın kalmasını istiyoruz."

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: Boupendza için Fenerbahçe'yle sözlü bir diyaloğumuz oldu
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