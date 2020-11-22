Hatayspor maçında hatalı gol yiyen Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı
22.11.2020 17:34 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:38
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın son dakikada yaptığı hata damga vurdu. Çok iyi bir maç çıkartan milli kaleci son dakikada yaptığı hatalı çıkış sebebiyle kalesinde golü gördü. Akkan, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.
A Milli Takım havuzunda yer alan kalecilerden biri olan Gökhan Akkan, Hatayspor-Çaykur Rizespor mücadelesinde önemli kurtartışlara imza atarken son dakikada yaptığı hata nedeniyle talihsiz bir gol yedi.
2-2 biten mücadelenin sonunda Akkan büyük üzüntü yaşadı. Milli kalecinin soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenilirken takım arkadaşları tarafından sakinleştirildiği belirtildi.
HOCASI MORAL VERDİ
Tomas'ın da maç sonunda yanına giderek moral vermeye çalıştığı milli kalecinin takım arkadaşlarından özür dilediği belirtildi.
NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.