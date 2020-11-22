Hatayspor maçında hatalı gol yiyen Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın son dakikada yaptığı hata damga vurdu. Çok iyi bir maç çıkartan milli kaleci son dakikada yaptığı hatalı çıkış sebebiyle kalesinde golü gördü. Akkan, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.