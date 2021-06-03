Hatayspor'la sözleşmesi sona eren Yusuf Abdioğlu takımdan ayrıldı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren futbolcuları Yusuf Abdioğlu'nun takımdan ayrıldığını bildirdi.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren futbolcuları Yusuf Abdioğlu'nun takımdan ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Abdioğlu'nun takımın şampiyonluğunda büyük emeği olduğu belirtildi.

Yusuf Abdioğlu'na bundan sonraki kariyerinde başarılar dilenen açıklamada, "Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan, bordo-beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Yusuf Abdioğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş