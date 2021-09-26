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Hatayspor galibiyeti sonrası Vitor Pereira: Daha çok gol atamamamız üzücü

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Hatayspor galibiyeti sonrası Vitor Pereira: Daha çok gol atamamamız üzücü

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, "Oyuncularım fantastik bir performans sergiledi" derken "Daha çok gol atamamamız üzücü" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe zorlu Hatay deplasmanından üç puanla döndü. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira karşılaşmanın ardından takımın gösterdiği performanstan övgüyle bahsetti. Portekizli hoca, "Böyle bir kadroya sahip olduğum için gerçekten çok gururluyum" dedi.

Vitor Pereira'nın maç değerlendirmesi şöyle:

"STRATEJİK ANLAMDA ÇOK GÜÇLÜYDÜK"

"Rakibimizi iyi analiz ettik. Oyuncularım fantastik bir performans sergiledi. Stratejik anlamda çok güçlüydük. Daha çok gol atamamamız üzücü. Çok pozisyonumuz vardı. Oyun içinde performansımız düştü. 3-4-5 atabileceğimiz bir maçtı. Gerçekten çok pozisyon ürettik. Defansif anlamda istikrarlıydık. Fantastik bir oyuncu grubum var. Böyle bir kadroya sahip olduğum için gerçekten çok gururluyum. Bugün sadece daha fazla gol atamamamız üzücü."

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