Hatayspor, evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
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Hatayspor, evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

26.09.2020 18:07 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:20

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 1-0 yenen Atakaş Hatayspor, puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla zirve ortağı oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında ligin yeni ekibi Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Mame Biram Diouf attı. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Güneydoğu Anadolu ekibi, maç fazlasıyla lider Fatih Karagümrük ile puanını eşitledi.

HER İKİ TAKIM DA ZORLU MAÇLARA ÇIKACAK

3. haftada ikinci mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor Aytemiz Alanyaspor'a konuk olurken Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlayacak.

GAZİANTEP SON NEFESTE PUANI KURTARDI

Günün diğer maçlarında Erzurumspor deplasmanda Kayserispor'u 3-1'lik sporla geçerken Gaziantep FK son dakikada attığı gol sonrasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı ve 1 puanı kurtardı.

Hatayspor, evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
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