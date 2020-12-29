Hatayspor, deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti

Hatayspor, Antalyaspor'a gol olup yağdı. Kırımızı beyazlılara konuk olan Akdeniz ekibi Boupendza'nın 4 golle yıldızlaştığı maçta ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 6-0 mağlup etti. Dün oynanması planlanan karşılaşma yoğun yağış nedeniyle bugüne ertlenmişti.

Süper Lig'in 15. haftasında dünkü yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen maçta Atakaş Hatayspor, konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'u farklı geçti.

Hatayspor'a galibiyeti getiren goller, 8, 17, 21 ve 45+2. dakikalarda Gabonlu golcü Boupendza, 35. dakikada Akintola ve 90. dakikada Mirkan'dan geldi. Bu sezon ilk kez 11'de yer alan, kariyerinde ilk kez bir maçta 3 ve daha fazla gol atan Boupendza, ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

YANAL'IN EN FARKLI YENİLGİSİ

6-0'lık sonuçla birlikte Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyerindeki en farklı yenilgiyi aldı. Bu sonucun ardından evindeki 8. maçta 5. galibiyetini alan Hatayspor puanını 24 yaparken, üst üste 2. yenilgisini yaşayan Antalyaspor 17 puanda kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor evinde Konyaspor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.