Hatayspor'da iç transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, iç transferde forvet oyuncusu Mirkan Aydın ile sözleşme yeniledi.Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Mirkan Aydın ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mirkan Aydın ile Erzurum kampında imza töreni düzenlendiği aktarılan açıklamada, yeni sezonda forvet oyuncusuna başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: AA