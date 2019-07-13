Hatayspor'da iç transfer
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, iç transferde forvet oyuncusu Mirkan Aydın ile sözleşme yeniledi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, iç transferde forvet oyuncusu Mirkan Aydın ile sözleşme yeniledi.Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Mirkan Aydın ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mirkan Aydın ile Erzurum kampında imza töreni düzenlendiği aktarılan açıklamada, yeni sezonda forvet oyuncusuna başarı dileklerinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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