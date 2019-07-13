Hatayspor'da iç transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, iç transferde forvet oyuncusu Mirkan Aydın ile sözleşme yeniledi.

Hatayspor'da iç transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, iç transferde forvet oyuncusu Mirkan Aydın ile sözleşme yeniledi.Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Mirkan Aydın ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mirkan Aydın ile Erzurum kampında imza töreni düzenlendiği aktarılan açıklamada, yeni sezonda forvet oyuncusuna başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.