Hatayspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı - Haberler
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Hatayspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı, İzzet Nazlı - Spor
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Hatayspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar başladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular, yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular da pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.Bordo-beyazlı ekibin yeni transferi Yassine Benzia da takımla birlikte çalışmalara başladı.


Hatayspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Hatayspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Hatayspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Göztepe, Spor, Haberler

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