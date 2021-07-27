Hatayspor'da Fatih Kurucuk sakatlandı
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Hatayspor'da Fatih Kurucuk sakatlandı

Hatayspor'da Fatih Kurucuk sakatlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor'un yeni transferlerinden Fatih Kurucuk, kampta sakatlandı.

Hatayspor'un yeni transferlerinden Fatih Kurucuk, kampta sakatlandı. Başarılı futbolcu, yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Hatayspor, Düzce Topuk Yaylası'nda yaptığı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Fatih Kurucuk, kampta sakatlandı. Kurucuk'un yapılan MR tetkiki ve muayenesi sonucunda sağ diz iç yan bağlarında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi. 23 yaşındaki oyuncu 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sezon başı kampında sakatlanan oyuncumuz Fatih Kurucuk'un yapılan MR tetkiki ve muayenesi sonucunda sağ diz iç yan bağlarında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmış olup, ortalama 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmüştür" denildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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