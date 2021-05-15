Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda son maçına çıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda son maçına çıkıyor

İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ - Haberler | Spor

- Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda son maçına çıkıyor Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, ligin son maçını 7 bin kişilik Antakya Atatürk Stadı'nda oynuyor.

- Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda son maçına çıkıyor

HATAY - Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, ligin son maçını 7 bin kişilik Antakya Atatürk Stadı'nda oynuyor. Hatayspor, gelecek sezon maçlarını yeni stadyumunda oynayacak.

Hatay Stadyumu'nun yapımının tamamlanması ve Hatayspor'a devredilmesi dolayısı ile gelecek sezon maçlarını yeni stadyumunda oynayacak olan Hatay ekibi, bugün Gaziantep maçı ile 70 yıllık stadına veda ediyor.

Yaklaşık 70 yıldan bu yana Hatay'a hizmet eden ve 1967'de kurulan Hatayspor'a hizmet veren Antakya Atatürk Stadı, 2020-2021 sezonunun son maçı olan Gaziantep maçı ile kapılarını kapatıyor. 7 bin kişilik Antakya Atatürk Stadı yıkılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 'Millet Bahçesi' yapılacak.

Bordo-beyazlı ekip, gelecek sezonki maçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan ve yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu'nda oynayacak.

Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda son maçına çıkıyor
Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda son maçına çıkıyor
Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda son maçına çıkıyor
Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda son maçına çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ

Yeni Malatyaspor'da moraller yerinde
Yeni Malatyaspor'da moraller yerinde

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hadise Kenan Doğulu Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda son maçına çıkıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 18:52:38. #1.15#

title