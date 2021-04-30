Sergen Yalçın'ın "Sahada görüşürüz" sözü rakibe motivasyon oldu! Hataylı futbolcular, korona olan hocalarına galibiyet sözü verdi

Hataysporlu futbolcular, ikinci kez koronavirüse yakalanan Teknik Direktör Ömer Erdoğan'a yarın oynayacakları Beşiktaş maçında galibiyet hediye etmek istiyor. Sergen Yalçın'ın Rize maçının ardından Ömer Erdoğan'a yönelik "Cumartesi sahada görüşürüz" açıklamasının peşinden Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı bildirilmişti. Birçok oyuncu liderliği üstlenerek, arkadaşlarıyla konuşma yaptı. Futbolcular, karantinada olan hocalarına galibiyet için kenetlendiklerini iletti.

Süper Lig'in 38. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek çıkış yakalayan Hatayspor'da Beşiktaş maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri sonucunda Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Hafta boyu genç teknik adam ile birlikte çalışmalarını istekli bir şekilde sürdüren futbolcuların bu duruma çok üzüldükleri ve hocalarına Beşiktaş karşılaşmasında galibiyet hediye etmek istedikleri öğrenildi.

GALİBİYET KENETLENMESİ

Bu durumla birlikte mutlak parolayı galibiyet ve 3 puan olarak belirleyen futbolcular, Hatay'a hocaları Ömer Erdoğan'ı güldürerek dönmek istiyor. Takım içinde birçok oyuncunun liderlik üstlendiği, teknik ekiple birlikte takımın kenetlendiği ve galibiyet için özel konuşmalar yapıldığı belirtildi.

İLK MAÇ BERABERE BİTTİ

Kart cezalıları Isaac Sackey ve Mohammed Kamara, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemezken, sakatlığı süren Selim Ilgaz kafilede yer almayacak. İki takım arasında müsabaka Vodofone Park'ta oynanacak ver saat 20.30'da başlayacak. Sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.