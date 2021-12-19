Hatay'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Hatay'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Hatay'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

HATAY (İHA) - Hatay'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

2 gündür devam eden fırtına ve yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan bazı caddelerde su birikintileri oluşurken bazı evleri su bastı.

Büyükoba Mahallesinde ise bir evin önünde bulunan set çöktü.

Hatay'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri

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