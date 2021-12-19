Hatay'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel
Hatay'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
HATAY (İHA) - Hatay'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
2 gündür devam eden fırtına ve yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan bazı caddelerde su birikintileri oluşurken bazı evleri su bastı.
Büyükoba Mahallesinde ise bir evin önünde bulunan set çöktü.