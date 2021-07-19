Hatay'da bıçakçılar Kurban Bayramı mesaisinde
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Hatay'da bıçakçılar Kurban Bayramı mesaisinde

Hatay'da bıçakçılar Kurban Bayramı mesaisinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hatay'da bıçakçı esnafları Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşıyor.

Hatay'da bıçakçı esnafları Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşıyor.

Antakya ilçesinde Kurban Bayramı Arefesinde vatandaşlar bıçakçı esnafların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi vatandaş bıçak alırken, kimi vatandaşlar ise evlerindeki bıçakları biletmeye getirdi.

Tarihi Uzun Çarşı içerisinde babadan kalma bıçakçılık mesleğini sürdüren Necati Mazmanoğlu, her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da yoğunluğun son güne kaldığını ifade etti.

40 yıldır bu mesleği yapan bıçakçı Mazmanoğlu, "Vatandaşlar yoğunluğu son güne bırakıyor. Bayram Arefesinde yoğunluğumuz son gün artıyor. Vatandaşlar Antakya bıçaklarını daha çok tercih ediyor. Bu bıçakların en büyük özelliği el yapımı. Fabrika usulü olmadığı için Antakya bıçakları daha çok tercih ediliyor. Bıçaklarımız daha kaliteli ve kesim için çok uygun. Günlük çok sayıda bıçak biliyoruz. Elimizden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bıçak bileme için 2 TL alıyoruz. Vatandaşlarımız taklit bıçaklardan kaçınsın. Rastgele bıçak almasın" dedi. - HATAY

Hatay'da bıçakçılar Kurban Bayramı mesaisinde
Hatay'da bıçakçılar Kurban Bayramı mesaisinde
Hatay'da bıçakçılar Kurban Bayramı mesaisinde
Hatay'da bıçakçılar Kurban Bayramı mesaisinde
Hatay'da bıçakçılar Kurban Bayramı mesaisinde
Hatay'da bıçakçılar Kurban Bayramı mesaisinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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