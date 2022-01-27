Hatay'da 250 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde 250 kilogram kaçak tütün ele geçildi.
HASSA, HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde 250 kilogram kaçak tütün ele geçildi.
G.U'nun Adıyaman'dan aldığı kaçak tütünü Hatay'da satacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti.
Ekipler, G.U'nun kullandığı otomobili Gaziantep-Hatay kara yolunda durdurdu.
Araçta 9 çuval içerisinde 250 kilogram kaçak tütün ele geçildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Cem Genco - Güncel