Kırşehirli manav, hatalı basım 50 lirayı 70 bin TL'den satışa çıkardı

Kırşehir'de manavlık yapan Ümit Kablan, müşterisinden aldığı hatalı basım 50 TL'lik banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 70 bin TL'den satışa çıkardı.

Kırşehir'in Kayabaşı Mahallesi'nde manavlık yapan Ümit Kablan (27), alışveriş sırasında aldığı 50 TL'lik banknotta değişiklik olduğunu fark etti. Kablan, paranın ön yüzünde sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken '5' yazdığını gördü. Kablan, hatalı basım 50 TL'lik banknotu 70 bin TL'ye satacağını söyledi.

BASIM HATASI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE SATIŞA ÇIKARDI

Ümit Kablan, "Bu para geçen hafta alışveriş sırasında denk geldi. '5' rakamın yanında '0' yoktu. Hangi müşteriden geldiğini bilmiyoruz. Bankalara gösterdik ve paranın sahte olmadığını öğrendik. Banka yetkilileri paranın basım hatası olduğunu söyledi. Parayı kendi elimde muhafaza etmeye başladım. Şimdi de basım hatası olan bu parayı 70 bin TL'ye satışa çıkardım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR