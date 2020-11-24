Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı
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Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı

24.11.2020 13:20 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:07

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Yusuf Atmaca, hatalı basım 50 lirasını 50 bin liraya satışa çıkardı.

İslahiye'deki işyerinde ağabeyi ile birlikte cep telefonu aksesuarları satışı yapan Yusuf Atmaca, ATM'den çektiği paralar içerisindeki 50 liralık banknotlardan birisinin üst köşesinde '0' rakamı olmadığını fark etti. İlk etapta paranın sahte olduğunu düşünen Atmaca, internette yaptığı araştırmada paranın hatalı basım olduğunu anladı.

Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı

KOLEKSİYONERLERE SATACAK

Bunun üzerine hatalı basım parayı işyerindeki kasasında saklayan Atmaca, daha sonra koleksiyerlerin bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrenince satma kararı aldı.

Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı

50 BİN TL İSTİYOR

Hatalı basılan 50 lirasını 50 bin liraya satışa çıkaran Atmaca, "Bu bu tür hatalı basım paraların koleysiyonerler tarafından ilgi gösterildiğini biliyorum. Bundan dolayı 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardım" dedi.

Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 14:07:34. #1.14#
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