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Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı

Bingöl'de esnaflık yapan Şahin Şentürk, kasasında bulduğu hatalı basım 10 TL'yi önce sahte sandı, daha sonra koleksiyon değeri taşıdığını öğrenince 70 bin TL'ye satışa çıkardı.

01.09.2020 11:02 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:35

Bingöl'de oyuncak satışı yapan Şahin Şentürk (45), bir müşteriden aldığı hatalı basılan 10 TL'lik banknotunu koleksiyonculara satmak istiyor.

70 BİN TL'YE SATACAK

Kasadaki paraları kontrol ettiği sırada 10 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde '0'ının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Şentürk, ilk iş olarak para sayma makinesinde paranın sahte olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra banknotu bankaya götüren Şentürk, paranın gerçek olduğunu ve koleksiyon değeri taşıdığını öğrenince 70 bin TL'ye satılığa çıkardı.

Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı

"1,5 YILDIR ELİMDE TUTUYORUM"

38 yıldır Bingöl'de yaşadığını anlatan Şentürk, "Bu parayı yaklaşık 1,5 yıldır elimde tutuyorum. Paranın sahte olduğundan şüphelendim. Bankada parayı kontrol ettirdiğimde ise paranın gerçek olduğu ve Türkiye Merkez Bankası tarafından hatalı basıldığını öğrendim. Bu parayı saklamaya karar verdim. İlgilenenlere 70 bin TL'ye satmayı düşünüyorum" dedi.

Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (11)
FATİH: eğer o enayi çıkarsa haber yaptır da görelim bizde
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KURNAZ: KURNAZ KENDİNİ KANDIRIR ANCAK.
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İYİ: masabaşı haberciler iş başında!
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