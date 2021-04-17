Hat-trick sonrası sosyal medya yıkıldı: Falcao'yu sakatlayıp yerine geçen Kerem adamlığı

Göztepe karşısında hat-trick yaparak Galatasaray'a galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu sosyal medyayı yıktı. Hafta içi Falcao'yla çarpışarak yıldız futbolcunun sakatlanmasına sebep olan Kerem için birbirinden ilginç paylaşımlar yapıldı. Bir Galatasaray taraftarının, "Falcao'yu sakatlayıp yerine geçen Kerem Aktürkoğlu adamlığı" paylaşımı beğeni topladı.