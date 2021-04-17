Hat-trick sonrası sosyal medya yıkıldı: Falcao'yu sakatlayıp yerine geçen Kerem adamlığı
Göztepe karşısında hat-trick yaparak Galatasaray'a galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu sosyal medyayı yıktı. Hafta içi Falcao'yla çarpışarak yıldız futbolcunun sakatlanmasına sebep olan Kerem için birbirinden ilginç paylaşımlar yapıldı. Bir Galatasaray taraftarının, "Falcao'yu sakatlayıp yerine geçen Kerem Aktürkoğlu adamlığı" paylaşımı beğeni topladı.
Süper Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına yeniden tutundu. Karşılaşmaya Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick'i damga vurdu.
1588 GÜN SONRA BİR İLK
Göztepe ağlarına hat-trick bırakan 22 yaşındaki oyuncu ayrıca Galatasaray'da önemli bir başarıya daha ulaştı. Kerem Aktürkoğlu, Aralık 2016'dan sonra (1588 gün) Galatasaray'da hat-trick yapan ilk yerli oyuncu oldu. Sarı-kırmızılı takımda son olarak Yasin Öztekin, Gaziantep ağlarına 3 gol bırakmıştı.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Genç futbolcunun maça damga vuran performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar Kerem'den büyük bir övgüyle bahsetti.
İşte Kerem Aktürkoğlu için yapılan paylaşımlardan bazıları: