Hat-Trick Kahramanları: Ruud van Nistelrooy Vs Levante
Real Madrid'in Hollandalı forvet oyuncusu Ruud van Nistelrooy'un Levante'ye karşı bu muhteşem oyununu yeniden yaşayın. Üç harika takım çalışması için üç harika sonuç.
Real Madrid'in Hollandalı forvet oyuncusu Ruud van Nistelrooy'un Levante'ye karşı bu muhteşem oyununu yeniden yaşayın. Üç harika takım çalışması için üç harika sonuç.
Kaynak: Dugout
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