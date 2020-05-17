Hastaneden taburcu edilen vatandaşı polis ekipleri evine götürdü Fatih'te tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen bir kişi sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evine gidemeyince polis ekipleri vatandaşı evine götürdü.

Fatih'te tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen bir kişi sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evine gidemeyince polis ekipleri vatandaşı evine götürdü.

Fatih'te ikamet eden ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen bir kişi sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evine gidemeyince polisten yardım istedi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden taburcu edilen kişiyi evine götürdü.

Kaynak: AA