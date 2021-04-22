Hasan Şaş'ın, "Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım" dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hasan Şaş'ın, "Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım" dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere

Haberler.com - Haberler | Spor

Bir dönem Erling Haaland'ı uygun maliyetle kadrosuna katmadığı için pişmanlık yaşayan Galatasaray'da bu kez Paul Onuachu pişmanlığı yaşanıyor. 2019'da Hasan Şaş'ın iki kez maçını izleyip, "5 milyon euro verip hemen alalım" denilmesine rağmen alınmayan 24 yaşındaki forvet, bu sezon 33 maçta 29 gol attı ve değerini 20 milyon euro seviyelerine çekti.

5 Milyon Euro bedelle Galatasaray'ın alabileceği Paul Onuachu o dönem Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland takımında oynarken 24 yaşındaydı. 2 metrelik boyuna rağmen hızı, tekniği ve bitiriciliğiyle Hasan Şaş'In ısrarla 'alınsın' dediği futbolcuyla ilgili Galatasaray aceleci davranmamış ve futbolcu Belçika Ligi takımlarından Genk'e imza atmıştı.

Hasan Şaş'ın, 'Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım' dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere

LEWANDOWSKİ'YLE YARIŞTI

Şu anda Robert Lewandowski'nin ardından 2020/21 sezonunda en fazla gol atan ikinci futbolcu konumunda bulunan Paul Onuachu, Genç formasıyla bu sezon 33 maçta 29 gol atarken 2 de asist yapmtı. Galatasaray'ın o dönem 5 milyon euro bedelle kadrosuna katmadığı futbolcunun şu anda transfermarkt'a göre bonservis bedeli 17 Milyon Euro ve bunu geçmek üzere. Başarılı futbolcunun kulübüyle oyuncunun 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ve artık alınması çok zor.

Hasan Şaş'ın, 'Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım' dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere

VAN DIJK DA ALINMAMIŞTI

Sarı-Kırmızılılar, Liverpool'un yıldızı Van Dijk'ı da 8 milyon euro bedelle kadrosuna katmak için anlaşma sağlamış, ancak yüksek maliyetten ötürü vazgeçilmişti. Sonrasında Hollandalı stoper 16 milyon euroya Southampton'a gitmiş, ardından 85 milyon euroya Liverpool'a transfer olmuştu.

Hasan Şaş'ın, 'Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım' dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere
Hasan Şaş'ın, 'Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım' dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere
Kerem Aktürkoğlu, 'Alo ben Emre ağabeyin' çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı
Kerem Aktürkoğlu, "Alo ben Emre ağabeyin" çağrısını önemsemeyip, Fatih Terim için Galatasaray'a imza attı
Fenerbahçe'nin eski hocası Daum, Instagram'dan Fatih Terim'e çok konuşulacak bir gönderme yaptı
Fenerbahçe'nin eski hocası Daum, Instagram'dan Fatih Terim'e çok konuşulacak bir gönderme yaptı
Galatasaray'ın etkili taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin'den Fatih Terim'e istifa çağrısı
Galatasaray'ın etkili taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin'den Fatih Terim'e istifa çağrısı
Haber Yorumları (1)
MEHMET YILMAZ: arda da 39milyon değerinde idi. ne oldi....
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hasan Şaş'ın, "Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım" dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 16:47:21. #1.16#

title