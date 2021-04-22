Hasan Şaş'ın, "Haaland'ı kaçırdık, onu 5 milyon euroya alalım" dediği Onuachu, Avrupa gol kralı olmak üzere

Bir dönem Erling Haaland'ı uygun maliyetle kadrosuna katmadığı için pişmanlık yaşayan Galatasaray'da bu kez Paul Onuachu pişmanlığı yaşanıyor. 2019'da Hasan Şaş'ın iki kez maçını izleyip, "5 milyon euro verip hemen alalım" denilmesine rağmen alınmayan 24 yaşındaki forvet, bu sezon 33 maçta 29 gol attı ve değerini 20 milyon euro seviyelerine çekti.

5 Milyon Euro bedelle Galatasaray'ın alabileceği Paul Onuachu o dönem Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland takımında oynarken 24 yaşındaydı. 2 metrelik boyuna rağmen hızı, tekniği ve bitiriciliğiyle Hasan Şaş'In ısrarla 'alınsın' dediği futbolcuyla ilgili Galatasaray aceleci davranmamış ve futbolcu Belçika Ligi takımlarından Genk'e imza atmıştı.

LEWANDOWSKİ'YLE YARIŞTI

Şu anda Robert Lewandowski'nin ardından 2020/21 sezonunda en fazla gol atan ikinci futbolcu konumunda bulunan Paul Onuachu, Genç formasıyla bu sezon 33 maçta 29 gol atarken 2 de asist yapmtı. Galatasaray'ın o dönem 5 milyon euro bedelle kadrosuna katmadığı futbolcunun şu anda transfermarkt'a göre bonservis bedeli 17 Milyon Euro ve bunu geçmek üzere. Başarılı futbolcunun kulübüyle oyuncunun 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ve artık alınması çok zor.

VAN DIJK DA ALINMAMIŞTI

Sarı-Kırmızılılar, Liverpool'un yıldızı Van Dijk'ı da 8 milyon euro bedelle kadrosuna katmak için anlaşma sağlamış, ancak yüksek maliyetten ötürü vazgeçilmişti. Sonrasında Hollandalı stoper 16 milyon euroya Southampton'a gitmiş, ardından 85 milyon euroya Liverpool'a transfer olmuştu.