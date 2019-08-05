Hasan Hüseyin Acar, çalışmalara başladı
İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlığı nedeniyle Avusturya kampına götürülmeyen Hasan Hüseyin Acar takımdan ayrı koşulara başladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da sakatlığı nedeniyle Avusturya kampına götürülmeyen Hasan Hüseyin Acar takımdan ayrı koşulara başladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar sahalara döndü.
Sezonun açılışında Kayseri'ye gelen ancak geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığının yeniden nüksetmesi sonrasında yeniden ameliyat olan genç orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, 1 ay sonra çalışmalara başladı.
Dün akşam yapılan antrenmanda takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışan Hasan Hüseyin Acar, Aytemiz Alanyaspor maçına kadar hazır olması bekleniyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında ilginç diyalog: Kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanım
Son Dakika Spor Haberleri