Hasan Bulut Dünya Şampiyonası'na katılacak

Macaristan'ın Györ kentinde yapılan Artistik Cimnastik 1. Dünya Gençler Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Hasan Bulut ülkemizi temsil edecek.

Defalarca milli formayla mücadele eden birçok Türkiye Şampiyonluğu olan başarılı sporcu Hasan Bulut bir ilke imza atarak Kayseri'yi cimnastik branşında Dünya Şampiyonası'nda temsil eden ilk sporcu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli sporcuya ve İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Mehmet Bilgin'e başarılar dileyerek, Türk Bayrağımızı göndere çektireceklerine inandığını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA