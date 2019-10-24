Hasan Arat'tan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya ziyaret

24.10.2019 20:00

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve 3. Avrupa Oyunları'nın Avrupa Olimpiyat Komiteleri Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı ziyaret etti.

Yapılan açıklamada, Duda'nın Avrupa Olimpiyat Komiteleri'nin 48. genel kurulu için Polonya'da bulunan Hasan Arat'ı başkent Varşova'da kabul ettiği belirtildi.

2023'te Polonya'nın Krakow şehrinde yapılacak 3. Avrupa Oyunları'nın Avrupa Olimpiyat Komiteleri Koordinasyon Komisyonu Başkanı Arat'ın, organizasyonla ilgili çalışmalar hakkında Duda'ya bilgi verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA