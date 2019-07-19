Hasan Ali Kaldırım sordu! Volkan Ballı transferi açıkladı

Sarı lacivertli yönetici Volkan Ballı'nın taraftarları heyecanlandıracak bir konuşması gündeme damga vurdu.

Süper Lig'in 2019-20 sezonuna güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, su ana kadar kadrosuna Max Kruse, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı. Takım içerisinde hala eksik bölgelerin dolduralmasını isteyen Ersun Yanal'ın önerisi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de özellikle '6' numara oynayan bir yıldız oyuncunun takıma kazandırılması ön planda.

HASAN ALİ VE VOLKAN BALLI'NIN KONUŞMASI DAMGA VURDU

Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin dün akşam gerçekleştirilen forma lansmanında ise ortaya çıkan görüntü taraftarları heyecanlandıracak nitelikteydi. Fenerbahçeli Max Kruse'nin sosyal medya hesabında yönetici Volkan Ballı ile Hasan Ali arasında geçen konuşma transferlerin devam edeceğini ortaya koydu.

Volkan Ballı: "Yeni biri geliyor."demesi üzerine başarılı oyuncu Hasan Ali Kaldırım, "Sol bek mi?" diye sordu. Ballı ise "6 numara" dedi.