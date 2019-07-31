Hasan Ali Kaldırım en az 6 hafta yok

Bayern Münih maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın ayak tabanındaki zarların birinde yırtık olduğu, minimum 6 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

31.07.2019 16:20
Hasan Ali Kaldırım en az 6 hafta yok

Bayern Münih maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın ayak tabanındaki zarların birinde yırtık olduğu, minimum 6 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Audi Cup'ta Bayern Münih ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Hasan Ali, yaşadığı sakatlıktan dolayı 23. dakikada yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun ayak tabanındaki zarlardan birinde yırtık olduğu, minimum 6 hafta sonra takıma birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Hasan Ali'nin Münih maçının devre arasında koltuk değnekleri ile görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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